Телеканалы CNN и CBS News уходят из России

5 мар. 6:44

Руководство CNN решило прекратить вешание в России.

"CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", - сообщил представитель американской телекомпании.

Отказ от вещания в России в CNN связали с принятием закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

Также прекратил вещание из России канадский новостной телеканал CBS News.

"CBS News в настоящий момент не ведет трансляции из России, поскольку мы следим за обстановкой для нашей команды на месте (в РФ) в свете новых законов для СМИ", - заявили в телекомпании.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России.