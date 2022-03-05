Samsung приостанавливает поставки продукции в Россию

Компания Samsung Electronics (Южная Корея) объявила в субботу о решении приостановить поставки своей продукции в Россию.
В компании указали, что решение связано с "текущими геополитическими событиями".
"Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", - говорится в заявлении Samsung.
Приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию связана с логистическими трудностями.
Смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары не подпадают под санкции США на экспорт в Россию, сообщало ранее министерство торговли Южной Кореи.