Массовое ДТП произошло в Дагестане, есть жертвы

5 мар. 6:12

В Каякентском районе Дагестана столкнулись четыре автомобиля, погиб один человек.

Авария произошла в ночь на субботу на федеральной трассе "Кавказ".

"Столкнулись автомобили "ВАЗ-2108", "ВАЗ-2110", "ВАЗ-21703" и BMW-X5. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две пассажирки 47 и 63 лет первой машины были госпитализированы в ближайшую больницу с тяжелыми травмами. В последующем женщина 63-х лет скончалась в больнице", - сообщает МВД республики.

ДТП, по данным ведомства, произошло в результате выезда иномарки на полосу встречного движения.