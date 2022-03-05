Кисловодские умельцы представят свои работы на выставке в Москве

5 мар. 3:30

В выставочном зале кисловодского историко-краеведческого музея открылась выставка "Народные художественные промыслы - 2022". Об сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.

"Выставка посвящена Году культурного наследия, на ней представлены работы из керамики и бронзы, а также произведения гончарного, оружейного и ювелирного искусства", - рассказала замминистра экономразвития региона Сузанна Дамир.

Также на выставке широко представлены работы из кожи, войлока, меха и шерсти. Среди экспонатов традиционные ковры, национальные костюмы и предметы быта народов Северного Кавказа, выполненные в технике узорного вязания и золотого шиться, передает ТАСС.

Народные умельцы, представившие свои работы, примут участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка - 2022", которая пройдет с 14 по 18 декабря в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".