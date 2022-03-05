Дагестан создаст оперштаб по повышению устойчивого развития экономики

5 мар. 5:25

Оперативный штаб по повышению устойчивого развития экономики будет открыт в Дагестане, заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Антикризисные меры и формирование оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях международных санкций обсудили сегодня на совещании под руководством главы республики Сергея Меликова", - сказал он.

Далее Абдулмуслимов отметил, что в течение пяти дней в регионе будет проведен полный анализ ситуации с ценами, а также определен уровень продуктового запаса.