Ставрополье запаслось продуктами на полгода

4 мар. 23:45

В Ставропольском крае создан полугодовой запас продуктов питания, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что региональное руководство следит за ценообразованием в торговых точках.

"По продуктам сейчас ведем огромную работу, это связано даже не с ценообразованием. Первое, что мы контролируем и что мы взяли на жесточайший контроль, - наличие запасов продуктов питания. Сейчас могу всех успокоить - на полгода у нас на складах и на наших распределительных базах имеются продукты, здесь переживать не о чем", - сказал губернатор.

Кроме того, политик уточнил, что в начале текущего года в регионе планируется повысить стоимость тарифов на коммунальные услуги.