Роскомнадзор требует от Apple изменить название российского ведомства на картах

4 мар. 23:38

Роскомнадзор потребовал от Apple изменить наименование российского государственного органа на картах Apple Maps на официальное, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"В письме отмечается, что данные действия компании Apple Inc. нарушают положения ст. 15.1-1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России)", - цитирует его РИА Новости.

Сейчас на территории Российской Федерации название верное, но в других странах Apple так и не исправила его.

В случае повторного требования Роскомнадзора компании может грозить штраф на сумму от 1/20 до 1/10 годового оборота в РФ.