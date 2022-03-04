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Роскомнадзор требует от Apple изменить название российского ведомства на картах

Роскомнадзор требует от Apple изменить название российского ведомства на картах

Роскомнадзор потребовал от Apple изменить наименование российского государственного органа на картах Apple Maps на официальное, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"В письме отмечается, что данные действия компании Apple Inc. нарушают положения ст. 15.1-1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России)", - цитирует его РИА Новости.

Сейчас на территории Российской Федерации название верное, но в других странах Apple так и не исправила его.

В случае повторного требования Роскомнадзора компании может грозить штраф на сумму от 1/20 до 1/10 годового оборота в РФ.

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