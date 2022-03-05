Западные музыканты не приедут на фестиваль джаза Бутмана

5 мар. 0:15

Фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза" в Петербурге пройдет без участия музыкантов из Евросоюза и США.

"В связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза и США, а также рекомендациями Государственного департамента США, к сожалению, все зарубежные артисты - напомним, что планировалось выступление гитариста Джона Скофилда, пианиста Сайруса Честната и певицы Самары Джой - отменили свои выступления в России в рамках XXII Международного фестиваля "Триумф Джаза", - сообщают организаторы.

XXII Фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза" состоится 14 марта. В нем примут участие Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", Лариса Долина и певица Фантине.

В этом году "Триумф джаза" проходит в рамках празднования 100-летия российского джаза.