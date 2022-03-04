"Роза Хутор" осталась без карнавала купальников BoogelWoogel

4 мар. 23:44

Массовый спуск на лыжах в купальниках решили отменить в этом году на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор". Карнавал BoogelWoogel должен был состояться с 23 по 27 марта, - сообщили организаторы мероприятия.

Проведение развлекательных мероприятий в настоящее время недопустимо по морально-этическим соображениям, - считают организаторы.

Уже приобретенные билеты на BoogelWoogel-2022 можно оставить до 2023 года или сдать, следуя инструкции в письме с билетом.

В прошлом году в массовом спуске в купальниках в Сочи участие приняли около 3 тыс человек.