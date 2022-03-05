Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске

5 мар. 1:22

Лидер популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске, запланированные на декабрь 2022 года. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Согласно публикации, в ноябре у певца в рамках тура Ich hasse Kinder пройдут концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. При этом выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря помечены в качестве отмененных.

В прошлом году Линдеманн стал гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он исполнил на русском языке песню "Любимый город" на Красной площади в сопровождении трех оркестров.