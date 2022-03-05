Иран нарастит нефтяной экспорт, вернувшись в ядерную сделку

Вчера министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о готовности отправиться в Вену, чтобы подписать соглашение с США по восстановлению ядерной сделки 2015 года, но предупредил, что это возможно лишь в том случае, если западные переговорщики готовы выполнить требования Тегерана.

Financial Times пишет, что, по мнению западных чиновников, стороны всё ближе к соглашению в ходе непрямых переговоров между Тегераном и администрацией Байдена в столице Австрии. Они призывают Иран как можно быстрее согласовать окончательные пункты, чтобы спасти сделку, из которой в свое время вышел президент США Дональд Трамп.

”На хорошее соглашение мы готовы немедленно. Но стремление западных партнеров побыстрее разобраться со сделкой не переубедит Иран отказаться от соблюдения собственных красных линий, - заявил Абдоллахиян. - Я готов отправиться в Вену, если западные партнеры приняли оставшиеся красные линии”.

Среди сторон, подписавших соглашение, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Западные чиновники уже давно предупреждают, что для заключения сделки остается все меньше времени, обогащение Ираном урана скоро выйдут на оружейный уровень. Но Тегеран не подпишет соглашение под давлением.

Представитель Госдепа США заявил в четверг, что наблюдается ”значительный прогресс” в переговорах, и ”Иран проявит заинтересованность, можно достичь понимания по взаимному возвращению к полному соблюдению сделки в течение нескольких дней”. Но ряд сложных вопросов всё еще не решен.

Сегодня Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, собирается посетить Тегеран, чтобы обсудить один из пунктов, сдерживающих прогресс в переговорах. Речь о споре по поводу застопорившегося расследования в отношении следов урана, обнаруженных на старых и не зарегистрированных площадках.

Тегеран хочет, чтобы расследование было завершено, но Гросси считает, что возврат к соглашению маловероятен, если с МАГАТЭ останутся не разрешенные вопросы.

Среди других ключевых камней преткновения - требования к администрации Джо Байдена предоставить гарантии в отношении того, что какой-либо будущий президент США в одностороннем порядке не сможет выйти из соглашения.

В 2018 году в Иране начался кризис после того, как Трамп отказался от сделки и ввел сотни санкций против ИРИ. Дипломаты и аналитики говорят, что вряд ли Джо Байден сможет обеспечить Тегерану гарантии, о которых он просит. Но переговорщики всё-таки работают над разрешением этой проблемы.

Есть также разногласия по поводу того, какие американские санкции должны быть отменены, если Иран ограничит ядерную деятельность. Тегеран хочет, чтобы все рестрикции, утвержденные Трампом, были сняты, в том числе и те, которые касаются нарушения прав человека, региональной деятельности и обвинений в терроризме, а не только экономические.

Трамп ввел санкции в отношении десятков высокопоставленных иранских чиновников, в их числе оказались Эбрахим Раиси еще до того, как стал президентом, а также администрация аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера страны. Трамп также определил элитный Корпус стражей Исламской революции в качестве террористической организации.

Если сделка будет подписана, Иран сможет нарастить нефтяной экспорт на фоне беспрецедентного за последние годы роста нефти из-за российской операции на Украине. Стоимость энергоносителя уже выше $100 за баррель.

Иран экспортирует примерно миллион баррелей нефти в день. На этой неделе министр нефти Джавад Овджи заявил, что ИРИ сможет ”достичь максимальной производительной мощности менее чем за два месяца”, если санкции будут сняты. Экспорт Ирана достиг предельного значения в 2,5 млн баррелей в сутки за день до того, как Трамп вышел из ядерного соглашения.

Западные аналитики опасаются, что украинский кризис и растущие цены на нефть могут привести к тому, что Тегеран почувствует себя уверенней за столом переговоров.

Али Ваез, эксперт по Ирану из аналитического центра Crisis Group, говорит, что обе стороны склонны к просчетам, а ”украинский кризис осложнил ситуацию”. ”Иранцы считают, что администрация Байдена стремится снизить нефтяные цены и старается не вовлекаться в крупный кризис в области нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Это, по мнению Ирана, усиливает его позицию”, - сказал Ваез, побывавший на этой неделе в Вене. Эксперт думает, что в Москве рано или поздно придут к такому же выводу и "попытаются пресечь переговоры в Вене".