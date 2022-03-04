Блинкен заявил об угрозах для европейской стабильности

4 мар. 22:43

Европейская стабильность оказалась под угрозой в результате военной спецоперации России на Украине, такое заявление сделал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

Госсекретарь охарактеризовал нынешние времена как "решающие", пояснив, что стабильность в Европе держится на волоске.

"Основанный на правилах международный порядок, который имеет определяющее значение для поддержания мира и безопасности, подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину", - цитирует Блинкена ТАСС.

Кроме того, дипломат указал, что Вашингтон призывает Москву остановить операции рядом с атомными объектами, чтобы гражданский персонал на них мог выполнять свою работу.