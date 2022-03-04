Боррель: новые российские банки могут быть отключены от SWIFT

4 мар. 22:31

Руководство Евросоюза продумывает новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, например, - отключение от SWIFT еще большего количества российских банков. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения внеочередного Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы размышляли над новым пакетом санкций, который может быть объявлен в ближайшие дни. Например, мы можем увеличить число российских банков, которые будут отключены от SWIFT", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат уточнил, что определенного списка банков пока нет. В данный момент предложения переданы в техническую группу, которая рассмотрит возможности их внесения в санкционный список.