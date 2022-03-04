Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России

4 мар. 22:18

Российский президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ, говорится на сайте Кремля.

Инициатива была принята Госдумой и Советом Федерации сегодня. В Уголовный кодекс РФ вносится статья 207.3, которая называется "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

Она предполагает лишение свободы до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то виновным грозит лишение свободы до 10 лет либо штраф до 5 млн рублей.

Если фейки вызвали тяжкие последствия, то срок лишения свободы вырастает до 10-15 лет.

Глава государства также подписал еще два закона: об уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и о возможности введения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только Америки, и лиц без гражданства, нарушивших права граждан РФ или совершивших в их отношении преступления.