Китайские НПЗ платят за российскую нефть денежными переводами

Китайские нефтепереработчики платят за российскую нефть денежными переводами, таким образом обеспечивая импорт с российского Дальнего Востока. Но сейчас банки опасаются финансировать нефтяные сделки, боясь санкций, пишет Reuters.

Мировые нефтяные цены выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие, когда банки отказались финансировать российский энергоресурс после того, как США и другие страны ввели санкции против Москвы в связи с операцией на Украине. Цены на спотовые товары и фрахтовые ставки тоже выросли, оказывая дополнительное давление на покупателей.

На этой неделе несколько европейских и американских НПЗ перестали закупать российскую нефть, хотя Вашингтон заявил, что нефть и газ из России под санкции не попадают.

Китайские покупатели намерены продолжать приобретать нефть марки ESPO, импортируемую с дальневосточного порта Козьмино, прибегая к другим методам оплаты, поскольку не могут получить аккредитивы от банков, сообщил торговый источник.

”Платежи по заключенным сделкам проводятся с помощью телеграфного перевода (ТТ), так как финансирование через банки затруднено”, - сказал исполнительный директор китайской трейдинговой компании, расположенной в Сингапуре.

Телеграфный перевод, эквивалентный предоплате в наличных, предусматривает отправку средства продавцу заранее, что непросто для ряда независимых НПЗ, у которых небольшие капиталы. При этом стоимость груза, перевозимого на танкере Aframax теперь стоит более $85 млн. Некоторые продавцы предоставляют открытый кредит, но так риски выше, добавляют источники.

Денежные переводы по-прежнему необходимо осуществлять через SWIFT в российские банки, которые не попали в американский санкционный список, сказали два трейдера, разбирающиеся в ситуации.

Нефть марки ESPO популярна среди китайских независимых НПЗ, поскольку она быстро доставляется из России, доступна на спотовом рынке и прекрасно подходит в качестве топлива.

Россия - второй по величине в мире экспортер нефти. По данным Международного энергетического агентства, в декабре российские поставки достигли 7,8 млн баррелей в день.

В прошлом году Китай импортировал 575 тыс. баррелей нефти ESPO в день на танкерах, что составляло 6% от общего китайского импорта. По сообщению компании Vortexa Analytics, отслеживающей танкерные данные, большая часть закупаемой у России нефти перерабатывается независимыми НПЗ.

Государственный перерабатывающий гигант Sinopec - главный покупатель и продавец поставляемой по морю ESPO. У трейдингового подразделения Sinopec, Unipec, конкурирующего за пальму первенства в качестве крупнейшего нефтяного трейдера в мире с Vitol, открыты кредитные линии с поставщиками, что позволяет платить за поставки через месяц после отгрузки.

По словам трейдеров, Unipec приобрела восемь грузов ESPO с доставкой на апрель.

Sinopec не прокомментировал, как компания расплачивается за российский импорт. Но один независимый переработчик сообщил, что компания может расплатиться за нефть только телеграфным переводом. Финансовые затраты на данный момент высоки, потому что цены выросли, а отсрочки по платежам больше нет.

”Сейчас мы пользуемся исключительно ТТ, - сказал закупщик. - Раньше, благодаря аккредитивам у нас был кредитный период сроком на месяц. Теперь мы вынужден платить вперед”. Источник добавил, что рентабельность переработки невелика.

Учитывая, что нефть близка к отметке в $ 120 за баррель, позволить ”чайникам” платить после доставки груза означает увеличить риски для трейдинговой компании. Продавцы могут попросить переработчиков предоставить наличные деньги или часть груза в качестве залога, уверены трейдеры.

”Как бы то ни было, мы надеемся, что экспорт ESPO в Китай будет продолжаться, поскольку у ”чайников” альтернативы нет. Цены на конкурентные товары, в частности западно-африканскую нефть подскочили до небывалых высот”, - говорит руководитель независимого НПЗ.

Спотовые премии на западноафриканскую нефть с поставкой в мае выросли на $9-10 за баррель против Brent. Торговля на текущей неделе была неспокойной. К расходам переработчиков также прибавились фрахтовые ставки, которые выросли практически в два раза за неделю до $ 900 тыс. для танкера типа Aframax, доставляющего нефть из российского порта Козьмино на север Китая. По данным Refinitiv и трейдеров, это самая высокая ставка с мая 2020 года.

Китай также закупает 800 тыс. баррелей трубопроводной нефти в день в рамках межправительственного соглашения между китайским гигантом CNPC и российской нефтяной компанией Роснефть. С поставками трубопроводного газа всё в порядке, сообщили чиновники из китайской нефтяной сферы.

Китай неоднократно высказывался против санкций, называя их неэффективными и настаивая на сохранении привычных экономических и торговых обменов с Россией.