Астраханская область отменила QR-коды

4 мар. 21:53

QR-коды отменяются в Астраханской области, об этом сообщила пресс-служба руководства региона.

"Их не нужно будет предъявлять в торговых центрах, общепите, кинотеатрах, объектах культуры, спорта, туристической индустрии", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, в помещениях и в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты все же придется надевать.

В пресс-службе добавили, что смягчить ограничения стало возможно благодаря серьезному отношению жителей к соблюдению санитарных норм и активной вакцинации.