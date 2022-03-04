Адыгейские строители сдали второй комплекс автодороги в обход Майкопа

4 мар. 22:14

В Адыгее завершилось строительство крупного дорожного объекта – второго пускового комплекса автодороги в обход Майкопа: сегодня по ней было запущено движение, которое открыли автомобили фирмы-подрядчика АО "ДСУ-3".

"Президентом РФ определены конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Благодаря федеральной поддержке, выделению дополнительных средств, нам удается ускоренными темпами выполнять задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты. Среди них - дорога в обход Майкопа", – отметил на церемонии открытия глава Адыгеи Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Юг".

Новая дорога - часть маршрута "Ставрополь – Туапсе", она позволяет значительно расширить транспортные возможности региона, а также разгрузить республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, - отметил глава Адыгеи.

Напомним, общая протяженность автодороги в обход Майкопа составляет 27 км. Сегодня сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта – это 10,4 км дороги с тремя мостовыми сооружениями. Идет возведение третьей очереди – 7,5 км дороги, которое тоже завершится в текущем году, к 100-летию государственности Адыгеи.