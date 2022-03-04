Саудовский принц увидел в лице Израиля потенциального союзника

Фактический лидер Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман сказал, что рассматривает Израиль ”в качестве потенциального союзника” с общими интересами, а не соперника, пишет Middle East Eye. ”Мы не смотрим на Израиль как на врага, - заявил принц. - Мы видим в нем потенциального союзника. У нас много общих интересов, которые мы могли бы продвигать. Но прежде нам необходимо решить определенные проблемы".

Это заявление стало значительным шагом в официальной линии Саудовской Аравии, которая долгое время говорила о том, что установление отношений (но не дружбы) возможно только в случае разрешения палестино-израильского конфликта. Несмотря на отсутствие официальных связей, в 2020 году Саудовская Аравия разрешила самолетам, выполняющим рейсы по маршруту Израиль - ОАЭ и обратно, пролетать над своей территорией. Самолет премьер-министра Израиля Нафтали Беннета El Al израильских авиалиний преодолел воздушное пространство Саудовской Аравии, направляясь в Абу-Даби в декабре.

Комментируя нормализацию отношений между Израилем и странами Персидского залива, Бахрейном и ОАЭ, достигнутую в 2020 году, ибн Салман подчеркнул, что каждая страна имеет право делать то, что считает нужным. ”Каждое государство независимо в своих действиях и взглядах. ОАЭ, например, имеет право делать то, что считает нужным”, - сказал ибн Салман по поводу недавнего визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Абу-Даби. Саудовская Аравия давно настаивает на том, что окончательная нормализация с Израилем зависит от урегулирования израильско-палестинского конфликта и восстановления прав палестинцев.

Иран - наш сосед навсегда

Отвечая на вопрос об отношениях Саудовской Аравии с региональным противником, Ираном, ибн Салман сказал, что королевство намерено продолжать ”предметный диалог” с Тегераном с целью достижения удовлетворительного соглашения для обеих сторон. Принц уверен, что прямые переговоры с Ираном приведут ”к созданию хорошей атмосферы и светлому будущему” для обеих региональных держав, которые занимают разные стороны в ряде ближневосточных конфликтов. ”Иран - наш сосед навсегда. Мы не можем избавиться от них, а они - от нас”, - саудовское официальное новостное агентство цитирует ибн Салмана.

Тем временем в Вене продолжаются переговоры по восстановлению ядерной сделки 2015 года, в рамках которой ядерная программа Тегерана была ограничена в обмен на ослабление санкций. Эр-Рияд и его союзники в Персидском заливе считают сделку неполноценной, поскольку она не снимает их опасений по поводу иранской ракетной программы, а также действий Ирана в Йемене, где Саудовская Аравия ведет дорогостоящую войну против поддерживаемых Тегераном повстанцев-хуситов. ”Нам не нужно слабое ядерное соглашение, потому что в итоге результат будет тот же”, - сказал принц.

В прошлом году Саудовская Аравия и Иран начали переговоры в Ираке, чтобы снизить напряженность, возросшую в 2019 году после атаки на саудовские нефтяные объекты. Эр-Рияд обвиняет в нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою к ним причастность. В феврале министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что королевство готовится к пятому раунду переговоров, несмотря на ”отсутствие какого-либо значимого прогресса”, и призывает Тегеран сменить тактику.