BBC приостановила работу в России

4 мар. 21:45

Британская телерадиокорпорация BBC приостанавливает работу в России из-за ужесточения российского законодательства.

"Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов BBC и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации", - цитирует генерального директора Тима Дейви.

При этом он подчеркнул, что новостная служба BBC продолжит работать из-за пределов России.

Напомним, ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий в том числе введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и их дискредитацию.