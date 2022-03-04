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Главу Дагестана возмутили новые цены на продукты

Главу Дагестана возмутили новые цены на продукты

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился подорожанием продуктов питания в республике на фоне западных санкций в отношении России, назвав такую ситуацию недопустимой: причиной этого стали сообщения о том, что некоторые поставщики стали повышать цены на хлеб.

"Какие международные санкции могут повлиять на хлеб, когда запасы были подготовлены еще в прошлом году? Или на другие товары первой необходимости, которые никоим образом не подпадают под скачкообразные процессы, связанные с долларом? Это недобросовестные люди, которых мы тоже будем выявлять и принимать необходимые меры", – цитирует Меликова его пресс-служба, передает "АиФ-Дагестан".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что со второго марта в Махачкале цена буханки хлеба поднимется на 3 рубля, однако позже эта информация не подтвердилась, - сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.

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