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Власти Северной Осетии снимают ряд ковидных ограничений

Власти Северной Осетии снимают ряд ковидных ограничений

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 в республике, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, с сегодняшнего дня, 4 марта, отменяются QR-коды при посещении гражданами предприятий общественного питания, торговых центров, непродовольственных рынков, салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, а также предварительная запись при посещении МФЦ, - передает "Интерфакс".

Возобновляется работа детских игровых комнат, снимаются временные ограничения на режим работы предприятий общепита.

Также отменяются вахтовый режим работы подведомственных учреждений социального обслуживания Минтруда и Минздрава республики и рекомендации по переводу на дистанционный режим работников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

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