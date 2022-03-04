Роскомнадзор заблокировал Facebook

4 мар. 21:15

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook на территории России, об этом сообщается на сайте ведомства.

В нем говорится, что с октября 2020 года было зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ со стороны соцсети, а за последние дни она ограничила доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, "Лента.ру" и "Газета.ру".

В РКН пояснили, что эти ограничения запрещены законом, принятым для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных ресурсах.