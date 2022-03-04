Шойгу и Гутерриш провели переговоры по ситуации на Украине

4 мар. 20:50

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу в ходе разговора с Антониу Гутеррешем подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины", - цитирует его "Интерфакс".

Шойгу обратил внимание на то, что ВС России не несут угрозы мирному населению, не ведут обстрел гражданских объектов, в полной мере выполняют требования международного гуманитарного права.

Глава Минобороны РФ указал, что российские военнослужащие в контролируемых районах Украины сформировали коридоры для выхода мирных жителей.

Гутерриш выразил благодарность за содействие, оказанное при эвакуации ооновского персонала ООН с Украины: оно прошло организованно, никаких инцидентов не было зарегистрировано.

Генсек ООН также попросил поднять эффективность взаимодействия профильных структур международной организации с министерством по урегулированию гуманитарных вопросов на Украине, и Шойгу поддержал его просьбу.