Shell скупает российскую нефть

4 мар. 20:30

Несмотря на антироссийские санкции, англо-голландская компания Shell сегодня приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в $28,5 за баррель к Brent, - сообщает Bloomberg.

Груз черного золота компания купила у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не нужно будет заниматься логистикой. Компания продолжает активно закупать нефть и газ в России, ведет переговоры с правительствами и будет соблюдать любые изменения в правилах, - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник Bloomberg.

В то же время российские компании испытывают трудности в продаже нефти из портов, поскольку судовладельцы подняли стоимость фрахта и страховки из-за возможных санкций.