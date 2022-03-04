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Восток Ставрополья окутала пылевая буря

Восток Ставрополья окутала пылевая буря

Сегодня вечером на восток Ставрополья нагрянула пылевая буря. Скорость ветра достигает 25 м/с. В ряде округов - Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском, Степновском, Советском и Новоселицком - видимость не превышает 15 м.

"Ветреная погода наблюдается также в краевой столице и близлежащих районах - Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском, Грачевском. На федеральной трассе "Кавказ" движение организовано в штатном режиме, однако ветер усиливается. На Кавказских Минеральных Водах также ветрено", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

О том, что ветер усиливается, сообщил и глава Ставрополя Иван Ульянченко. Сильные порывы ветра сохраняются и в Пятигорске, отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Повреждения также отмечены в Невинномысске.

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