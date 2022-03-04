РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Брат", "Брат 2" и "Жмурки" снова покажут в российских кинотеатрах

&quot;Брат&quot;, &quot;Брат 2&quot; и &quot;Жмурки&quot; снова покажут в российских кинотеатрах

Киноленты легендарного режиссера Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2" и "Жмурки" покажут в российских кинотеатрах, об этом рассказали в пресс-службе компании "Наше кино".

Как передает "Интерфакс", в российский кинотеатральный прокат выйдет "Золотая коллекция" картин производства компании СТВ.

Когда именно фильмы выйдут на большой экран, планируется определить совместно с кинотеатрами.

В кино можно будет посмотреть и другие работы Балабанова - "Про уродов и людей", "Морфий", "Я тоже хочу", "Мне не больно", "Кочегар".

1020 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version