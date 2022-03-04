Россиянам разрешили томаты из Азербайджана и Армении

4 мар. 19:33

Россельхознадзор разрешает поставки овощей из девяти стран, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Разрешение начнет действовать завтра, оно отменяет ранее установленные ограничения и дается всем предприятиям.

Россиянам будут доступны томаты из Азербайджана и Армении, томаты и перцы из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции, картофель из Египта.

"Решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС", - отметили в Россельхознадзоре.