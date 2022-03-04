В Крыму обнаружили схроны диверсантов

4 мар. 19:26

Сотрудники российских спецслужб обнаружили в нескольких районах Крыма схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, - сообщила пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Крыма и были тщательно замаскированы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Специалисты-взрывотехники изъяли из тайников две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек общим весом взрывчатого вещества в 20 кг. Там же обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 кг, восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина общим весом 9,6 кг.

По фактам обнаружения схронов возбуждены уголовные дела, идет розыск их организаторов.