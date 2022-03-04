Европа столкнулась с невиданными ценами на газ

4 мар. 19:14

Цены на газ в Европе сегодня днем обновили исторический рекорд, взяв планку в $2300 за тысячу кубометров.

Так, цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2391 за тысячу кубометров, тогда как накануне торги завершились на уровне $1724, свидетельствуют данные биржи ICE Futures, - передает "Интерфакс".

Помимо сложной ситуации вокруг Украины, в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников. Также свою роль сыграла неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.

Напомним, средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.