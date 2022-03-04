Меры по коронавирусу смягчили в Дагестане

4 мар. 18:53

В Дагестане отменяется часть мер, введенных ранее в связи с коронавирусом. С такой инициативой выступил глава республики Сергей Меликов, рассказали в его пресс-службе.

"У нас сегодня созданы предпосылки для снятия многих ограничений: фиксируется снижение заболеваемости, еще ниже опустилось количество госпитализаций. Штамм "омикрон" во многом отступил", - цитирует политика "Интерфакс".

Он обратил внимание на то, что остаются в силе маски в местах массового скопления людей, дезинфекция помещений и тестирование на коронавирус при симптомах ОРВИ, также не стоит отказываться от вакцинации.

На сегодняшний день в Дагестане работают дома торжеств, спортзалы, стадионы и прочие места массового пребывания, ранее закрытые для недопущения распространения коронавируса.