Президент России обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ

4 мар. 18:45

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили события на Украине, - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Президент Путин проинформировал канцлера, что Россия и Украина на эти выходные наметили третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились в скором будущем провести еще разговоры", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Шольц призвал Россию немедленно прекратить операцию на Украину и открыть гуманитарные коридоры в зоны конфликта, - говорится в сообщении.