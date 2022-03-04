FIG закрыла большую гимнастику для россиян и белорусов

4 мар. 18:28

Международная федерация гимнастики запретила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине, - сообщает пресс-служба FIG.

"Российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, не разрешается участвовать в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Новое решение FIG закрыла россиянам и белорусам участие в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет уже 10-13 марта.

Напомним, ранее международные организации на фоне событий на Украине начали отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях. В частности, 1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под эгидой организации, а ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ.