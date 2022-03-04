СМИ: WFE приостановило членство в организации Мосбиржи

4 мар. 18:16

Совет директоров сегодня приостановил членство "Московской биржи" во Всемирной федерации бирж (WFE), - сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя глобального объединения торговых площадок.

Совет директоров федерации принял такое решение на внеочередном заседании, созванном для обсуждения ситуации на Украине. Оно "не было легким", - добавил представитель WFE, передает "Интерфакс".

Напомним, "Мосбиржа" была членом-корреспондентом WFE с 2002 года, в 2007 году стала аффилированным членом, а с 2009 года имела полное членство.

Сейчас в списке членов федерации на сайте WFE российской биржи уже нет.