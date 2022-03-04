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"Грузинская мечта" обещает защитить россиян от этнической дискриминации

&quot;Грузинская мечта&quot; обещает защитить россиян от этнической дискриминации

Руководство Грузии работает над защитой прав россиян, живущих в стране, об этом сообщили в правящей "Грузинской мечте".

"Сегодня Грузия - единственная страна, развернувшая масштабную кампанию против этнической дискриминации граждан России. Дискриминация людей по национальному признаку - явление неслыханное для цивилизованного мира", - приводит слова ее председателя Ираклия Кобахидзе Sputnik Грузия.

Он пояснил, что "Единое национальное движение" рассматривает дискриминационную кампанию против россиян как последнюю возможность втянуть Грузию в боевые действия, однако подчеркнул, что правительство этого не допустит.

Грузинский парламент Грузии уже работает над ужесточением закона против дискриминации по национальному признаку и разжигания межнациональной розни.

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