"Грузинская мечта" обещает защитить россиян от этнической дискриминации

4 мар. 17:52

Руководство Грузии работает над защитой прав россиян, живущих в стране, об этом сообщили в правящей "Грузинской мечте".

"Сегодня Грузия - единственная страна, развернувшая масштабную кампанию против этнической дискриминации граждан России. Дискриминация людей по национальному признаку - явление неслыханное для цивилизованного мира", - приводит слова ее председателя Ираклия Кобахидзе Sputnik Грузия.

Он пояснил, что "Единое национальное движение" рассматривает дискриминационную кампанию против россиян как последнюю возможность втянуть Грузию в боевые действия, однако подчеркнул, что правительство этого не допустит.

Грузинский парламент Грузии уже работает над ужесточением закона против дискриминации по национальному признаку и разжигания межнациональной розни.