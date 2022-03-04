СМИ: В США ажиотажный спрос на российские облигации

4 мар. 17:47

Крупнейшие американские инвестбанки и хедж-фонды бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации, - сообщило агентство Bloomberg.

Их стоимость в валюте в последнее время сильно снизилась, и их могут исключить из основных бенчмарков. Кроме того, отечественные компании могут просрочить выплаты основного долга из-за ограничения доступа к валюте, - допустили эксперты, передает РИА Новости.

Сейчас Goldman Sachs вкладывается в российских госдолг, а также приобретает корпоративные облигации металлургической компании Evraz, "Газпрома" и РЖД со сроком погашения до двух лет. JPMorgan, в свою очередь, купил российские и украинские корпоративные долговые обязательства примерно на $200 млн.

Также Goldman Sachs торгует кредитными дефолтными свопами на Evraz и "Газпром", по которым российские государственные и корпоративные заемщики до конца мая должны выплатить на международных рынках около $2 млрд купонных платежей и $7 млрд основного долга.