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У россиян будет достаточно лекарств – Минздрав РФ

У россиян будет достаточно лекарств – Минздрав РФ

Санкции не коснутся поставок медикаментов - иностранные производители лекарств заявили, что продолжат работу с Россией, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - сказал Мурашко, цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Напомним, сегодня в Минздраве России прошло совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в котором приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.

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