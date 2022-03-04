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Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

В Швейцарии сегодня вступили в силу новые санкции против России, одобренные 23 и 25 февраля Евросоюзом в связи с ситуацией вокруг Украины. Такое сообщение распространило правительство страны.

В нем говорится, что Федеральный совет "одобрил полный пересмотр постановления, которое ввело меры, касающиеся Украины". Они включают "пакеты санкций, принятых Европейским союзом против России" 23 и 25 февраля. Ограничения вступают в силу немедленно и в полном объеме.

Новые рестрикции затрагивают финансовую сферу и торговлю, пишет ТАСС.

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