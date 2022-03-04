Ставрополье снимает ограничения по коронавирусу

4 мар. 17:15

Власти Ставрополья на фоне стабилизации ситуации решили снять большинство коронавирусных ограничений, - сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Заболеваемость снижается, меньше востребованы COVID-стационары. Такие тенденции позволяют нам сегодня принять решение о снятии большинства ранее введенных ограничений, связанных с COVID-19", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

При этом в крае сохраняются масочный режим, температурный контроль в организациях общественного пользования, противокоронавирусная обработка помещений в учебных учреждениях.

В крае начали сокращать и "ковидный" коечный фонд. Прекращена обязательная вакцинация. Поликлиники возвращаются к стандартному режиму работы.