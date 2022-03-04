Президент УЕФА приютил у себя украинского футболиста

4 мар. 17:13

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что он поселил у себя дома одного украинского футболиста, бежавшего из страны на фоне последних событий.

"Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки. Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность", - цитирует его COPE.

Президент УЕФА подчеркнул, что это были очень тяжелые переговоры. "Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны продолжать упорно работать", - сказал Чеферин.