Как Турция меняла ближневосточную политику

Курс Анкары на перезагрузку в отношениях со странами Ближнего Востока продиктован как региональными, так и глобальными факторами, от вопросов безопасности до экономики, пишет турецкая "Сабах".

Сегодня внешняя политика Турции направлена на защиту интересов страны в условиях напряженной обстановки в мире и регионе. Анкара пытается создать условия для устойчивого мира и сотрудничества как с соседними, так и с более отдаленными государствами. В последнее время она стала проводить более активную политику на Ближнем Востоке. Одни эксперты считают, что это свидетельствует об отдалении Турции от Запада: уверенная позиция Анкары в регионе не соответствует ее координации с Западом. Другие убеждены, что активизировать внешнюю политику на Ближнем Востоке Турцию побудили вопросы безопасности, рациональные соображения и национальные интересы.

После событий "арабской весны" региональная геополитика и вызовы безопасности открыли для турецкой внешней политики новые каналы, началось гуманитарное и экономическое взаимодействие. Со временем влияние Турции на Ближнем Востоке выросло, и она стала играть роль посредника в региональных конфликтах. Нормализация отношений со странами Ближнего Востока, особенно с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем, способствовала бы увеличению дипломатических, стратегических и экономических активов внешней политики Турции.

Смена курса и реакция региона

Сдвиг в сторону ближневосточного вектора турецкой внешней политики был вызван как внешними факторами - региональными и глобальными - так и внутренними, связанными с вопросами безопасности и экономики. В результате Турция начала заниматься "перезапуском" отношений с враждебными ранее странами.

Ключевым игроком на Ближнем Востоке оставался Вашингтон, но в отличие от администрации Дональда Трампа при президенте Джо Байдене США сместили сферу интересов в Восточную Азию, сфокусировались на внутренних делах страны и убрали Ближний Восток из списка приоритетов. Тем временем США начали переоценку своих вооруженных сил в регионе, ясно дав понять, что не будут принимать участие в саудовской интервенции в Йемене. Кроме того, Вашингтон может вернуться в ядерную сделку с Ираном.

Эти изменения подтолкнули Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Египет и ОАЭ к процессу нормализации. С другой стороны, в связи с растущим влиянием России и снижением активности США в регионе, Турции приходится прикладывать усилия, чтобы балансировать между ними. У Турции давние отношения с США и Россией, присутствуют некоторые разногласия - но тем не менее в Сирии и Ливии был сохранен баланс. В этом контексте ближневосточная политика Анкары теперь направлена на восстановление баланса в регионе.

Ключевая роль Саудовской Аравии

В прошлом году на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в городе Аль-Ула лидеры стран Персидского залива подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром. Это событие побудило Анкару сделать решительный шаг в отношениях с Эр-Риядом, Каиром и Абу-Даби. С тех пор Турция и Катар начали переговоры с Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ о нормализации отношений.

Саудовская Аравия остается одним из ключевых игроков в ближневосточном регионе. Хорошие отношения между Анкарой и Эр-Риядом могут в корне изменить ситуацию в регионе. Первые позитивные результаты процесса нормализации между Анкарой и Эр-Риядом появились после телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом в преддверии саммита лидеров G-20 в 2021 году. А недавно Эрдоган совершил первый с 2013 года визит в ОАЭ для обсуждения двустороннего и экономического сотрудничества, был подписан целый ряд соглашений. Без сомнения, в Саудовской Аравии также хотят наладить отношения с Турцией.

Улучшение отношений между Эр-Риядом и Анкарой выделяется среди остальных усилий по нормализации в регионе. Этот шаг помог бы Саудовской Аравии расширить возможности в политической деятельности, связях и сотрудничестве с другими региональными государствами. Улучшение отношений между двумя государствами откроет новые экономические, политические и оборонные возможности, причем саудовцы смогут сохранить свою роль в регионе и эффективно решать проблемы безопасности.

Борьба за власть между основными заинтересованными сторонами региона представляет собой постоянную стратегическую конкуренцию, которая только дестабилизирует их дипломатические позиции и создает больше экономических издержек, чем выгод. Нынешние события и меняющийся характер подхода региональных государств к деэскалации служит признаком тренда на нормализацию, который стабилизирует стратегическую и экономическую ситуацию в регионе.

Несмотря на проблемы с обеспечением баланса между Саудовской Аравией, Ираном и Израилем, нынешние изменения в ближневосточной внешней политике стали для Турции хорошим вариантом для развития взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас Турция имеет все возможности поладить со странами Ближнего Востока, сделав выбор в пользу коллективного сотрудничества.