Черногория высылает российского дипломата

4 мар. 16:49

Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон-грата, он должен покинуть страну в течение 72 часов.

"Решение принято после того, как органы безопасности Черногории оценили действия российского дипломата. Они были признаны противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", - цитирует черногорская телерадиокомпания РТЦГ сообщение МИД страны.

Согласно решению министерства, дипломату дано 72 часа на то, чтобы покинуть Черногорию. Решение МИД страны передано посольству России.