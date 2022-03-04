В НАТО заявили о скором ухудшении ситуации на Украине

4 мар. 16:28

Ситуация на Украине в ближайшие ухудшится, будет больше погибших и пострадавших, генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже на Украине - будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", - приводит его слова ТАСС.

Столтенберг также считает, что на Украине наблюдается "худшая за десятилетия военная агрессия в Европе". "С захваченными городами, обстрелами больниц, школ, жилых домов, с опрометчивыми действиями вокруг АЭС и многими убитыми или ранеными гражданами", - отметил генсек.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины.

"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией", - отметил Столтенберг, добавив, что организация будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией во избежание инцидентов.