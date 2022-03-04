Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки про Вооруженные силы

4 мар. 15:59

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию.

В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составить до 15 лет, оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.

Жителям страны, распространяющим заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России, грозит:

- штраф в размере от 700 тыс до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев

- исправительные работами на срок до года;

принудительные работы на срок до 3 лет;

- лишение свободы на тот же срок.

За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов РФ, поддержания мира и безопасности будет грозить штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии. Помимо этого, законопроект предусматривает наказание за призывы к санкциям против России: штраф до 500 тыс рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет.