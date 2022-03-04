Гендиректор "Победы" покинул пост

4 мар. 16:10

Гендиректор лоукостера "Победа" (группа "Аэрофлот") Андрей Калмыков уходит из компании.

"Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно" - говорится в письме Калмыкова сотрудникам.

Он добавил, что останется в России и займется развитием других проектов, где в текущих условиях принесет больше пользы.

Топ-менеджер подчеркнул, что "Победа" абсолютно устойчива - на ее счетах находится рекордный объем денежных средств, а кредитные обязательства отсутствуют.

Официальный представитель компании отметил, что это личное решение Калмыкова.