Ресторанный гид Michelin уходит из России

4 мар. 16:01

Michelin прекращает все проекты в России.

"Проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены", – говорится в заявлении ресторанного гида, опубликованном 4 марта.

Публикации о московских ресторанах, ранее удостоенных отметками в гиде, прекратятся.

В Michelin подчеркнули, что решение принято не в связи с мастерством шеф-поваров и команд заведений, а в связи с проведением Россией специальной операции на Украине.

Гид Michelin пришел в РФ менее полугода назад, в конце 2021 года девять ресторанов Москвы получили первые звезды Michelin.