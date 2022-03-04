Анкара готова организовать встречу глав МИД России и Украины

4 мар. 15:51

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна является одним из немногих государств, способных наладить диалог как с Россией, так и с Украиной.

Он также подчеркнул, что Турция готова организовать встречу глав внешнеполитических ведомств России и Украины на полях дипломатического форума в Анталье.

"Турция - одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие в дипломатическом форуме, но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины", - приводит его слова ТАСС.