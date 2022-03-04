В Совфеде РФ считают, что Россию и Украину в будущем "свяжут узы дружбы и сотрудничества"

4 мар. 15:41

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что после "освобождения от киевского режима" в ходе специальной операции Россия и Украина возобновят сотрудничество.

"Вооруженные силы РФ сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

По словам спикера, военная операция проводится для того, чтобы "с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России".