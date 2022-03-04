Путин и Лукашенко обсудили Украину

4 мар. 15:22

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса", - сказано в сообщении.

В ходе разговора Путин подчеркнул, что задачи специальной операции, которая осуществляется по плану, будут выполнены в полном объеме. Лукашенко поддержал действияя российской стороны.

"Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России и Украины. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.