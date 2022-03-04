В Узбекистане перестали принимать карты "Мир"

4 мар. 15:13

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 3 марта не принимает карты российской платежной системы "Мир".

"В связи с проводимыми техническими работами с 3 марта временно приостанавливается прием карт платежной системы "Мир" всеми устройствами существующего парка терминального оборудования Uzcard, включая POS-терминалы, банкоматы и инфокиоски", – информирует компания.

Карты "Мир" выпускаются с 2015 года, их принимают в России, в Беларуси, в Армении, в Узбекистане, в Турции, в Абхазии, в Южной Осетии, в Казахстане и Киргизии.