В Сочи оползень разрушил магистральный водовод

4 мар. 14:44

В Сочи наблюдаются перебои с водоснабжением - оползень разрушил магистральный водовод, в настоящее время оперативные коммунальные службы проводят аварийно-восстановительные работы.

"По улице Декабристов, в поселке Дагомыс, произошла подвижка грунта, которая вызвала разрушающее давление на пролегающие подземные коммуникации. В результате на участке магистрального водовода диаметром 700 мм произошел порыв", - информирует пресс-служба МУП Сочи "Водоканал".

Прорыв вызывает локальное подтопление территории, ремонт затруднен сложным рельефом и невозможностью применения тяжелой спецтехники.

"В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс, а также по улицам 72 км 73 км и в микрорайоне Шаумяновка", - добавили в водоканале.

Ожидается, что ликвидировать проблему получится к 20:00 мск.